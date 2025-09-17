Meditiamo il Vangelo del 17 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto». Mercoledì della XXIV settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 7,31-35 In quel tempo, il Signore disse:«A chi posso. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 17 settembre 2025: Lc 7,31-35