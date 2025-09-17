“Come vengono utilizzati i soldi raccolti con le multe ? Anche queste risorse provengono dalle tasche dei cittadini ed è giusto che sia chiaro quale uso ne faccia il Comune”. È la domanda che i consiglieri comunali del Partito Democratico, Luca Salvati e Laura Famulari, rivolgono alla giunta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: vengono - spesi

"Piste ciclabili? Non a norma e peggiorate": come vengono spesi 14 milioni del Pnrr

Multe raddoppiate in 4 anni, ogni ora entrano 1000 euro nelle casse del Comune: come vengono spesi

Eccolo lo stand (vuoto!) della Regione Sardegna alla festa del Fatto Quotidiano. Ecco come vengono spesi i soldi dei sardi dalla giunta regionale guidata da Alessandra Todde, del Movimento 5 Stelle. La foto è stata pubblicata dal periodico indipendente “Indi - facebook.com Vai su Facebook

Nove mesi alla fine del Pnrr e la Missione 6 dedicata alla sanità resta bloccata. I numeri, elaborati dalla Cgil sui dati ufficiali ReGiS del Mef aggiornati al 30 giugno 2025, parlano chiaro: su 19,3 miliardi complessivi ne sono stati spesi 6,6, il 34,4%. I progetti co - X Vai su X

Come vengono spesi i proventi delle multe a Trieste?; Multe, come saranno spesi i 21 milioni (6 'solo' dagli autovelox); Vacanze, multe e autovelox: quali sono valide, i ricorsi e cosa cambia da settembre.

Ogni ora oltre 300 euro di multe: come il Comune spende il suo "tesoretto" (e perché incassa molto meno di Ravenna e Rimini) - 200 euro al giorno, con una media di oltre 342 euro all’ora: abbiamo analizzato come questi soldi vengono poi reinvestiti ... Si legge su forlitoday.it

Multe, come saranno spesi i 21 milioni (6 'solo' dagli autovelox) - Autovelox, multe per eccesso di velocità e violazioni del Codice della strada: entro la fine dell'anno porteranno nelle casse del Comune di Padova oltre 21 milioni ... Lo riporta ilgazzettino.it