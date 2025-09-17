Come va costruita la riforma elettorale che serve davvero al Paese Scrive Bonanni

C’è un’Italia che chiede voce, e un’altra che agisce nel silenzio. La prima è quella dei milioni di cittadini che non votano più, stanchi di partiti incapaci di rappresentarli. La seconda è quella dei palazzi, dove sembra stia prendendo forma sottobanco l’ennesima riforma elettorale. Proporzionale, ma con premio di maggioranza. Preferenze, ma per il capolista. Indicazione del premier, ma blindata nella lista della coalizione. Il tutto sotto l’etichetta magica della “governabilità”. Una parola che, usata così, rischia di essere il paravento per l’ennesima sottrazione di potere agli elettori. Si discute di tutto, furoché della scelta diretta del proprio rappresentante in Parlamento. 🔗 Leggi su Formiche.net

