Come sta Eric Dane dopo la diagnosi di SLA | l'attore riappare in un video dopo l'assenza agli Emmy 2025
Eric Dane, dopo l'assenza non giustificata pubblicamente agli Emmy Awards, è riapparso in un video Instagram nel quale parla dell'associazione che promuove la ricerca sulle malattie neurodegenerative. "Sono Eric. Un attore, un padre e ora una persona affetta da SLA, una malattia incurabile", le sue parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Eric Dane assente agli Emmy 2025: “È malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica e ha preferito rimanere sul set della terza stagione di Euphoria”
