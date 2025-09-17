Come si fa a sostenere che gli israeliani non sono responsabili di quanto sta accadendo quando sono già morte quasi 70mila persone e 20mila bambini?
D urante la puntata del 16 settembre di È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, un dibattito incandescente tra Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la notizia, ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, ha catalizzato l’attenzione degli spettatori. Il tema, la drammatica crisi nella Striscia di Gaza, ha trasformato il confronto in un’escalation di accuse e minacce, con momenti di alta tensione in studio. Gaza city, così era la città che non c’è più X Leggi anche › Da Gaza a Milano: la storia di Taghred e delle sue figlie, sopravvissute all’inferno Enzo Iacchetti, lite in tv con l’israeliano Eyal Mizrahi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: sostenere - israeliani
"...aiutare i tanti israeliani che lottano contro gli eccessi del loro governo, se davvero volessimo sostenere i tanti ebrei europei che si indignano dinanzi alla ferocia delle stragi a #Gaza, allora dalle parole sarebbe necessario passare ai fatti..." - X Vai su X
NUOVO REPORT Gli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania violano il diritto internazionale e devastano le vite delle comunità palestinesi. Eppure molti Stati e imprese continuano a sostenerli, commerciando beni e servizi che alimentano occupazion - facebook.com Vai su Facebook
Si allarga il fronte delle proteste contro i war bond israeliani; Enzo Iacchetti furioso con l'israeliano Eyal Mizrahi: Str..., vengo giù e ti prendo a pugni; Enzo Iacchetti, lite a È sempre Cartabianca con l'israeliano Eyal Mizrahi: «Str... Ti prendo a pugni».
L’appello di Oxfam: “Stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. L’occupazione distrugge l’economia palestinese” - Un report denuncia l'impatto dell'occupazione in Cisgiordania: espropri, controllo delle risorse e checkpoint soffocano l'economia locale ... ilfattoquotidiano.it scrive
Israele pensa solo a giocare: "Gaza? Non rispondo, quelli che chiedono sono contro di noi" - L'allenatore israeliano ha parlato della richiesta che arriva all'Uefa da più parti di non giocare le qualificazioni dopo gli attacchi a Gaza: "Parlo al nostro meraviglioso popolo che mi sta dietro. Come scrive gazzetta.it