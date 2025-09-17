D urante la puntata del 16 settembre di È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, un dibattito incandescente tra Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la notizia, ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, ha catalizzato l’attenzione degli spettatori. Il tema, la drammatica crisi nella Striscia di Gaza, ha trasformato il confronto in un’escalation di accuse e minacce, con momenti di alta tensione in studio. Gaza city, così era la città che non c’è più X Leggi anche › Da Gaza a Milano: la storia di Taghred e delle sue figlie, sopravvissute all’inferno Enzo Iacchetti, lite in tv con l’israeliano Eyal Mizrahi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Come si fa a sostenere che gli israeliani non sono responsabili di quanto sta accadendo, quando sono già morte quasi 70mila persone e 20mila bambini?»