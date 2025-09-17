Come le persone utilizzano Chatgpt

Repubblica.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha pubblicato uno studio dal quale emergono due aspetti principali: le IA sono sempre più strumento d’uso quotidiano e la loro adozione è democratica e paritaria. Consigli, ricerca di informazioni e scrittura guidano l’elenco delle attività supportate da Chatgpt. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Come le persone utilizzano Chatgpt

