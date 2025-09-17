Come impostare le icone trasparenti e lo Sfondo Spaziale su iPhone | le novità di iOS 26
Apple ha lanciato iOS 26, il nuovo sisteama operativo per iPhone. Si tratta di un salto verso il futuro per Apple. Cambia il design e arrivano le nuove impostazioni legate a Apple Intelligence. Ecco qualche consiglio per impostare i nuovi elementi grafici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: impostare - icone
Tutte le funzioni di iOS 26 da provare subito; Cinquanta sfumature di vetro, come attivare le icone trasparenti di iOS 26; Le 10 novità di iOS 26 da provare subito.
Cinquanta sfumature di vetro, come attivare le icone trasparenti di iOS 26 - Con iOS 7 iniziava invece quella che fu definita la rivoluzione Flat attraverso un’interfaccia nata dalle mani di Jony Ive in cui le icone diventano piatte, colorate, con trasparenze e effetti ... Scrive macitynet.it
Come attivare le icone di vetro su iOS 26 - Ecco come fare per avere le nuove icone trasparenti di vetro su iPhone: una caratteristica unica di iOS 26, elegante e spettacolare. Segnala gizchina.it