Come Giocare a EA SPORTS FC 26 in Anticipo | La Guida Definitiva con EA Play
Gioca Prima a EA SPORTS FC 26 con Solo 0,99€: Scopri Come con EA Play Scopri come scendere in campo con FC 26 già dal 18 settembre 2025 grazie a EA Play! Ecco tutto quello che devi sapere per giocare in anticipo e sfruttare al massimo la tua passione per il calcio virtuale. Con l’attesa per EA SPORTS FC 26 alle stelle, i fan non vedono l’ora di provare le nuove modalità, il gameplay migliorato e le squadre aggiornate. Ma sapevi che puoi giocare prima del lancio ufficiale senza bisogno di acquistare l’Ultimate Edition? Grazie a EA Play, puoi accedere a una prova esclusiva di 10 ore a partire dal 18 settembre 2025 alle 14:00 (ora italiana). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
