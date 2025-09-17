Come cambia di nuovo la mappa dei supermercati a Monza | chi apre chi chiude e chi ritorna
C'è la dismissione di Carrefour che entro la fine del 2025 lascerà l'Italia e il contemporaneo rilancio dello storico marchio Gs. Molto più di una semplice operazione di rebranding: si tratta di uno dei più grandi movimenti finanziari degli ultimi anni per quel che concerne la gdo e che anche a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Come cambia (di nuovo) la mappa dei supermercati a Monza: chi apre, chi chiude e chi ritorna; Arezzo, chiusure e nuovi supermercati: ecco come cambia volto la città; Come cambia il carrello della spesa: nel 2024 8.348 nuovi prodotti alimentari.
Madonna di Campagna cambia volto: al posto dell’ex azienda di trasporti sorgerà un nuovo supermercato - Approvata la concessione edilizia in deroga per un nuovo polo commerciale in via Sospello ... Secondo quotidianopiemontese.it
Chi sparisce, chi ritorna e chi si espande. Come cambia (ancora) la mappa dei supermercati di Roma - Tra chi punta alla periferia, chi guarda alla provincia e chi sbarca in Vaticano, ecco tutte l ... Da romatoday.it