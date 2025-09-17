Combattere la malaria con i droni

Prendere di mira specifici obiettivi, per affrontare al meglio una delle battaglie più difficili per il continente africano: non si sta parlando questa volta di veri conflitti e di droni da usare contro altri nemici. Al contrario, il riferimento è a velivoli senza pilota da utilizzare però nel contrasto e nel controllo della proliferazione della malaria. La malattia, ancora oggi autentica piaga per diversi Paesi africani, dilaga grazie alla presenza di acquitrini, laghi e pozzanghere infestate da zanzare che fungono da vettori per virus mortali. I droni potrebbero portare a una decisiva azione di prevenzione, capace di ridimensionare l’incidenza del morbo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

