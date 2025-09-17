Combattere la malaria con i droni
Prendere di mira specifici obiettivi, per affrontare al meglio una delle battaglie più difficili per il continente africano: non si sta parlando questa volta di veri conflitti e di droni da usare contro altri nemici. Al contrario, il riferimento è a velivoli senza pilota da utilizzare però nel contrasto e nel controllo della proliferazione della malaria. La malattia, ancora oggi autentica piaga per diversi Paesi africani, dilaga grazie alla presenza di acquitrini, laghi e pozzanghere infestate da zanzare che fungono da vettori per virus mortali. I droni potrebbero portare a una decisiva azione di prevenzione, capace di ridimensionare l’incidenza del morbo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: combattere - malaria
Il 13 settembre dell'81 d.C. moriva l'imperatore Tito, a causa di una forte febbre. Svetonio riteneva si trattasse di malaria o veleno: nel primo caso l'avrebbe contratta assistendo i malati, nel secondo sarebbe stato il suo medico personale istigato dal fratello Do - facebook.com Vai su Facebook
Africa: droni e intelligenza artificiale contro la malaria; In India si usa l'intelligenza artificiale per abbattere le zanzare portatrici di malaria e dengue; Impiego di droni per favorire la diffusione di zanzare sterili.
Cina, cosa c'è nell'arsenale high-tech con cui Pechino si prepara a combattere la guerra del futuro - La Cina si prepara a uno degli eventi militari più attesi e carichi di significato politico degli ultimi anni. Scrive wired.it
Ucraina, i disertori tornano a combattere: in 30mila di nuovo al fronte (grazie all'amnistia) impiegati nelle unità tecnologiche. E arrivano anche le donne - Le nuove reclute, spesso ex disertori, vengono impiegate in unità specializzate dove tecnologia e sicurezza hanno la precedenza. Come scrive ilmessaggero.it