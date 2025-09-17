Colpo di scena su Christian Brückner sospettato della scomparsa di Maddie McCann

Il caso di Madeleine McCann è una delle vicende di cronaca nera più seguite e discusse degli ultimi decenni, diventata nel tempo una sorta di enigma irrisolto che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. Era il 3 maggio 2007 quando la bambina britannica, di appena tre anni, scomparve senza lasciare traccia dall’appartamento in cui stava trascorrendo le vacanze con la famiglia a Praia da Luz, in Portogallo. Da allora, la sua storia ha alimentato ipotesi, piste investigative, sospetti e ricostruzioni mediatiche che non hanno mai portato a una verità definitiva. Le ricerche iniziate immediatamente dopo la denuncia dei genitori, Kate e Gerry McCann, si sono rivelate sin da subito complesse, con errori investigativi e contraddizioni che hanno reso ancora più difficile fare chiarezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it