Colpo di scena Sinner-Alcaraz che disastro | tennis capovolto

I tantissimi appassionati di tennis non avrebbero mai potuto immaginare questo clamoroso ribaltone: Sinner e Alcaraz tremano. La vittoria degli US Open da parte di Carlos Alcaraz ha prodotto un ribaltone nel tennis mondiale. Dopo 454 giorni Jannik Sinner ha dovuto cedere il trono: il nuovo numero uno nel ranking ATP è proprio il 22enne murciano, mentre ora l’altoatesino deve accontentarsi della seconda posizione. La finale disputata a Flushing Meadows ha messo in evidenza un Alcaraz cresciuto sotto ogni punto di vista: lo spagnolo ha giocato un match di grandissimo livello specialmente grazie a un servizio implacabile. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

