Colpo di scena a Uomini e Donne in studio una delle attrici italiane più amate | ma che ci fa lì?

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata col botto, ma nessuno si aspettava di vedere tra il pubblico una delle attrici italiane più amate : Laura Chiatti. La presenza dell'interprete umbra nello studio di Maria De Filippi, durante la registrazione del 16 settembre, ha immediatamente fatto scattare la curiosità dei fan. L'attrice, moglie di Marco Bocci, è stata notata tra gli spettatori, mentre assisteva alle dinamiche del Trono Over e del Trono Classico. Ma cosa l'ha spinta a partecipare a una registrazione del dating show più seguito d'Italia? Il retroscena è stato rivelato in esclusiva da Lorenzo Pugnaloni, che ha condiviso la notizia sui social.

