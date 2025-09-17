Colonna sonora di wicked | for good in uscita il 21 novembre

annuncio e data di uscita di “wicked: for good the soundtrack”. In data odierna, è stata comunicata la pubblicazione ufficiale della colonna sonora intitolata “Wicked: For Good The Soundtrack”, prevista per venerdì 21 novembre. Questa raccolta musicale accompagna la seconda parte del film “Wicked: For Good”, che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre. La soundtrack rappresenta un elemento chiave per l’atteso ritorno cinematografico del celebre musical. caratteristiche e contenuti della colonna sonora. formato e disponibilità. “Wicked: For Good The Soundtrack”, composta da 11 tracce, è già prenotabile in diversi formati, tra cui doppio CD e doppio LP. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

colonna sonora wicked forWicked: For Good The Soundtrack, annunciata la colonna sonora in uscita il 21 novembre - È stata annunciata l’uscita per venerdì 21 novembre di “Wicked: For Good The Soundtrack”, la colonna sonora ufficiale di “Wicked: For Good”, ... Da cinefilos.it

La colonna sonora di Wicked ha conquistato le classifiche, tutti i record del film tratto dal musical - Frank Baum, è sicuramente una delle più grandi sorprese degli ultimi mesi del 2024. Riporta fanpage.it

