Colonna sonora di wicked | for good in uscita il 21 novembre
annuncio e data di uscita di "wicked: for good the soundtrack". In data odierna, è stata comunicata la pubblicazione ufficiale della colonna sonora intitolata "Wicked: For Good The Soundtrack", prevista per venerdì 21 novembre. Questa raccolta musicale accompagna la seconda parte del film "Wicked: For Good", che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre. La soundtrack rappresenta un elemento chiave per l'atteso ritorno cinematografico del celebre musical. caratteristiche e contenuti della colonna sonora. formato e disponibilità. "Wicked: For Good The Soundtrack", composta da 11 tracce, è già prenotabile in diversi formati, tra cui doppio CD e doppio LP.
