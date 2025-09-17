Colloquio tra Mastella e Vigorito | cento abbonamenti in regalo per gli studenti della città 

Tempo di lettura: 2 minuti All’esito di un costruttivo colloquio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito hanno concordato un’ importante iniziativa finalizzata a favorire il coinvolgimento dei giovani nel sostegno al club della Città. Il Benevento Calcio metterà a disposizione del Comune cento abbonamenti per ragazzi delle scuole medie e altrettanti per un accompagnatore. La modalità di distribuzione degli abbonamenti saranno concordate con i dirigenti scolastici degli istituti cittadini, con particolare considerazione per le famiglie a maggiore tasso di fragilità e vulnerabilità economica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

