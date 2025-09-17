Collei gratuita in genshin impact 6.1 per potenziare i team f2p di nefer

Le anticipazioni riguardanti la prossima versione di Genshin Impact indicano l’arrivo di un nuovo personaggio gratuito in occasione dell’aggiornamento 6.1, secondo leak provenienti dai test beta non ancora aperti al pubblico. Attualmente, il gioco si trova alla versione 6.0, che ha introdotto nuovi personaggi come Nod-Krai e le sue figure chiave. Tra queste, spiccano Lauma e Flins, i primi eroi a rappresentare la regione, seguiti da Ineffa apparso nella versione 5.8. potenziale introduzione di collei come personaggio gratuito in genshin impact 6.1. collei potrebbe essere una ricompensa nel prossimo evento principale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

