Collegamento A14-porto di Ortona Menna | Convocare un tavolo per completare i lavori
Un tavolo con tutti gli enti coinvolti per ottenere dal ministero dei Trasporti l’autorizzazione definitiva e completare la bretella che collega il casello autostradale A14 di Ortona al porto. È la proposta avanzata dal presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, durante il convegno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Nuovo collegamento tra porto e SS16, investimento da 150 milioni. Come viene rivoluzionato il traffico in ingresso ed uscita dallo scalo
Torna il collegamento Termoli-Croazia della GSTravel. Questa mattina sul porto del centro molisano il varo della nuova linea rimasta interrotta per quattro anni. Presenti l'europarlame
