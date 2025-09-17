Collegamenti ferroviari La Voce di Taranto | Alla Regione Puglia manca un ruolo operativo

Tarantinitime.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano L’interruzione della linea ferroviaria Caserta–Foggia continua a rappresentare un nodo irrisolto nei collegamenti tra la Puglia e la Capitale. A denunciare la situazione è l’avvocato Egidio Albanese, presidente dell’associazione La Voce di Taranto. “Quello che viene a mancare – afferma Albanese – è il riconoscimento alle amministrazioni locali, a partire dalla Regione Puglia, di un ruolo operativo nella gestione di tutto quello che comporta un ostacolo al benessere dei cittadini pugliesi”. Il problema, secondo l’associazione, non riguarda soltanto i disagi pratici per gli utenti, ma anche il metodo con cui viene affrontato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

collegamenti ferroviari la voce di taranto alla regione puglia manca un ruolo operativo

© Tarantinitime.it - Collegamenti ferroviari, La Voce di Taranto: “Alla Regione Puglia manca un ruolo operativo”

In questa notizia si parla di: collegamenti - ferroviari

Infrastrutture e mobilità, a Livorno il piano per lo sviluppo costiero della Toscana: "Fondamentali Darsena Europa e collegamenti ferroviari"

Infrastrutture e mobilità, a Livorno il piano per lo sviluppo costiero della Toscana: "Darsena Europa e collegamenti ferroviari"

D'Incecco (Lega) sull'Abruzzo che conquista i milanesi: "Cresce la domanda di seconde case grazie a collegamenti ferroviari e territorio"

Collegamenti ferroviari con la Capitale, avv. Albanese: un cattivo esempio per la Puglia del futuro; Treni: territorio isolato. Il vicesindaco Giorno chiede tavolo di confronto permanente; Taranto perde il Frecciarossa per Roma, stop dal 1° ottobre: «Finiti i soldi».

Trasporti, il 16 settembre riparte il collegamento Frecciarossa Taranto-Roma - Roma delle 6:10 riprenderà servizio dal 16 settembre: è quanto emerso stamattina durante l’incontro che si è tenuto nella sede dell’assessorato ai Trasporti e alla ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto - Roma, la tratta senza treni diretti. Cambio a Bari o bus sostitutivi - I collegamenti ferroviari tra Taranto e Roma, via Basilicata e Campania, restano interrotti per lavori di miglioramento in corso sul tratto Eboli- Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Collegamenti Ferroviari Voce Taranto