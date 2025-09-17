Collegamenti ferroviari La Voce di Taranto | Alla Regione Puglia manca un ruolo operativo
Tarantini Time Quotidiano L’interruzione della linea ferroviaria Caserta–Foggia continua a rappresentare un nodo irrisolto nei collegamenti tra la Puglia e la Capitale. A denunciare la situazione è l’avvocato Egidio Albanese, presidente dell’associazione La Voce di Taranto. “Quello che viene a mancare – afferma Albanese – è il riconoscimento alle amministrazioni locali, a partire dalla Regione Puglia, di un ruolo operativo nella gestione di tutto quello che comporta un ostacolo al benessere dei cittadini pugliesi”. Il problema, secondo l’associazione, non riguarda soltanto i disagi pratici per gli utenti, ma anche il metodo con cui viene affrontato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
