Coldiretti partecipa al Festival del Buon Vivere con laboratori didattici per le scuole

Forlitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno Donne Coldiretti tornano protagoniste al Festival del Buon Vivere con un ciclo di laboratori rivolti alle scuole. L’iniziativa rientra all’interno della programmazione di “Giallo Benessere”, il calendario di appuntamenti che a partire dal mese di settembre celebra il connubio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coldiretti - partecipa

Coldiretti partecipa al Festival del Buon Vivere con laboratori didattici per le scuole; Sagre e Feste in Campania nel weekend dall’1° al 4 maggio 2025; Weekend di buon cibo, laboratori esperienziali e fiori per le mamme con Coldiretti Cuneo.

Appetitosamente, torna a Siddi il Festival del buon cibo - Tre giorni di cultura, sapori, musica e comicità nel cuore della Marmilla: dal 19 al 21 settembre Siddi ospita la diciottesima edizione di Appetitosamente, il Festival regionale del buon cibo. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Coldiretti Partecipa Festival Buon