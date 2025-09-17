Colazione al bar con caffè o cappuccino | per gli italiani un piacere irrinunciabile

Quello della colazione è un momento molto apprezzato dagli italiani; in alcuni casi, il primo pasto della giornata diventa l'occasione per coccolarsi, scegliendo di consumarlo al di fuori delle mura domestiche. Secondo un’indagine effettuata da Eumetra, infatti, cinque italiani su dieci fanno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: colazione - caff

Cosa preferite a colazione? Dolce, salato, un semplice caffè o del tè? Io latte e caffè con un dolce fatto in casa #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Va al bar per un caffè e finisce in ospedale | Cosa gli hanno dato al posto dell’acqua.

Cappuccino e cornetto, addio spiccioli: la colazione al bar è sempre più cashless - La mattina italiana cambia pelle: gli ultimi dati diffusi da SumUp raccontano bar con sempre meno contante, dove il gesto rapido del pagamento (anche con smartphone) è diventato ormai parte del rito q ... Lo riporta italiaatavola.net

Inflazione fa rima con colazione. Oltre 3 euro per cornetto e cappuccino - A dirlo sono i dati dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori che mostrano una pausa caffè, una delle più amate dagli italiani, sempre più cara. Riporta gamberorosso.it