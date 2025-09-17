Sembra che Andrade abbia già le idee chiare sul suo prossimo avversario. Rilasciato dalla WWE all’inizio di settembre, l’ex campione degli Stati Uniti ha lanciato una sfida al campione AEW, MJF. Nonostante non ci sia ancora stato un annuncio ufficiale, i due sono stati protagonisti di un botta e risposta su X negli ultimi giorni. Martedì, Andrade ha gettato il guanto di sfida per quello che potrebbe essere il suo primo match dopo l’uscita dal colosso del wrestling: una sfida in Messico, con in palio la sua maschera contro i capelli di MJF. lol. No. Get over without burning another bridge than we can discuss us having a match at all. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CMLL: Andrade sceglie il suo sfidante per il primo match post-WWE