CM Punk | Potrei non essere mai più un heel alla WWE

Da quando è tornato alla WWE nel 2023, CM Punk ha sempre interpretato il ruolo di babyface. Tuttavia, molti fan si sono chiesti se prima o poi tornerà ad essere heel. Ora Punk ha affrontato direttamente questa possibilità. Parlando a Pardon My Take, Punk ha sottolineato come spesso i fan gli dicano che funziona meglio da heel che da babyface, ammettendo di comprenderne il motivo. Ha spiegato che è molto più facile farsi odiare dal pubblico che ottenere un amore genuino. Punk però ha chiarito che oggi si trova in una fase diversa della sua carriera, dove un heel turn potrebbe non verificarsi mai più: "È interessante.

