Climatizzazione domestica | come mantenere la casa fresca e confortevole tutto l’anno

Negli ultimi anni la climatizzazione della casa è diventato un grande argomento comune della vita quotidiana, non solo per avere dei vantaggi sul risparmio energetico ma anche per pianificare una gestione domestica ottimale. È ormai assodato che estati urbane sono sempre più afose (con punte che superano i 35 gradi), mentre gli inverni possono portare . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: climatizzazione - domestica

Da Lo Re Tecnica trovi soluzioni professionali per impianti, climatizzazione, termoregolazione e trattamento acqua. Con consulenza tecnica, installazione certificata e assistenza post-vendita, Lo Re Tecnica è il partner ideale per chi cerca efficienza, affidabilità - facebook.com Vai su Facebook

Climatizzatore in casa: 10 consigli per il massimo comfort (e per spendere meno); Sostenibilità e ambiente - Creata una vernice termocromica che ci aiuterà a risparmiare sulla climatizzazione domestica; Qual è la temperatura minima da tenere in casa e quando accendere il riscaldamento? Tutto quello che c’è da sapere.

Come scegliere l'impianto di climatizzazione per la casa - L’impianto di climatizzazione deriva dall’inglese air conditioner, un modo per riferirsi a tutti gli impianti che servono ... Scrive facile.it

Caldo e climatizzazione: i consigli per risparmiare e quali prodotti scegliere - Con il caldo ormai arrivato da più di qualche settimana, a parte qualche regione al nord particolarmente colpita dalle piogge, l’esigenza di utilizzare una soluzione per ridurre la temperatura ... Lo riporta corriere.it