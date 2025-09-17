Cleome come coltivarla in vaso o in giardino e quando fiorisce

Se vogliamo coltivare la Cleome, sono tante le cose da sapere, a partire dai suoi caratteristici fiori: petali sottili, leggeri, che si aprono come piccoli ventagli colorati. Non a caso viene chiamata anche “fiore ragno”, per quell’aspetto curioso e scenografico che la rende immediatamente riconoscibile. Ma come coltivarla? Dobbiamo darle delle attenzioni mirate per vederla crescere rigogliosa, sia in vaso che a terra, perché regala spettacoli floreali che si prolungano per tutta l’estate. Quali sono le condizioni ideali per la sua crescita? E soprattutto, quando fiorisce davvero la Cleome? Scopriamo insieme tutti i segreti di questa pianta affascinante, perfetta per chi ama un tocco esotico e un po’ selvatico. 🔗 Leggi su Dilei.it

