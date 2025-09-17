Claudia Venturini di Temptation Island è incinta aspetta un figlio da un compagno diverso da quello portato in Tv

Claudia Venturini, protagonista di Temptation Island 2021, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio. La donna aveva partecipato al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia insieme all’ex compagno Stefano Socionovo, che aveva sposato poco tempo dopo la fine delle riprese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

