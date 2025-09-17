Claudia Venturini di Temptation Island è incinta aspetta un figlio da un compagno diverso da quello portato in Tv
Claudia Venturini, protagonista di Temptation Island 2021, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio. La donna aveva partecipato al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia insieme all’ex compagno Stefano Socionovo, che aveva sposato poco tempo dopo la fine delle riprese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: claudia - venturini
Claudia Iride Lollini. Dean Martin · That's Amore. ? La torta di nozze: emozioni da vivere, dolcezza da condividere Un taglio e il ricordo diventa indimenticabile Www.claudiairidelollini.it - facebook.com Vai su Facebook
Claudia Venturini di Temptation Island è incinta, aspetta un figlio da un compagno diverso da quello portato in Tv; Temptation Island, Stefano Socionovo sulla fine del matrimonio con Claudia Venturini; Quel pugno sul puff di Temptation Island e il «Mi sposi?» allo stadio: Stefano e Claudia “destinati insieme”. La loro storia in un libro.
Claudia Venturini di Temptation Island è incinta, aspetta un figlio da un compagno diverso da quello portato in Tv - Claudia Venturini, protagonista di Temptation Island 2021, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio. fanpage.it scrive
Stefano Socionovo di Temptation Island ha una nuova fidanzata/ Con chi ha dimenticato l’ex Claudia Venturini - Nuova fidanzata per Stefano Socionovo di Temptation Island: c'è una nuova misteriosa compagna nella sua vita, dopo la rottura con ... Secondo ilsussidiario.net