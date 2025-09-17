Classifica Champions League LIVE | tutti gli aggiornamenti e la posizione della Juve

Classifica Champions League , la posizione aggiornata per la Juventus in tempo reale: tutte le ultime novità. Il grande palcoscenico del calcio europeo torna a illuminarsi. Le luci della Champions League 202526 si sono accese per una nuova, avvincente stagione, ricca di aspettative e di sfide che si preannunciano epiche. Di seguito la classifica aggiornata con anche la Juve . I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE Classifica Champions League, gli aggiornamenti . Arsenal – 3 Union St.Gilloise – 3 Tottenham Hotspur – 3 Qarabag FK – 3 Real Madrid – 3 Slavia Praga – 3 Borussia Dortmund – 1 Juventus – 1 Pafos FC – 1 Olympiacos – 1 Benfica – 0 Marsiglia – 0 Villarreal – 0 Ajax – 0 Atalanta – 0 Athletic Bilbao – 0 Atletico Madrid – 0 Barcellona – 0 Bayer Leverkusen – 0 Bayern Monaco – 0 BodoeGlimt – 0 Chelsea – 0 Club Bruges – 0 Francoforte – 0 FC Copenhagen – 0 Galatasaray – 0 Inter – 0 Kairat Almaty – 0 Liverpool – 0 Manchester City – 0 Monaco – 0 Newcastle United – 0 PSV Eindhoven – 0 Paris Saint-Germain – 0 SSC Napoli – 0 Sporting CP – 0 Classifica Champions League: la posizione della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

