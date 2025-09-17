Classici rivisitati e grandi nomi | sipario sul Masini
Sarà la voce di Malika Ayane ad accompagnare l’allestimento teatrale di ‘Brokeback Mountain’ in una delle gemme più preziose della stagione 2025-26 del teatro Masini, che i prossimi 7, 8 e 9 gennaio vedrà in scena Edoardo Purgatori e Filippo Contri nel ruolo dei due mandriani del Wyoming resi celebri dal racconto di Annie Proulx e dal capolavoro cinematografico firmato da Ang Lee nel 2005, con un indimenticabile Heath Ledger, trionfatore a Venezia dove la pellicola si aggiudicò il Leone d’Oro. Una messa in scena attesissima proprio perché vedrà i brani originali di Dan Gillespie Sells interpretati da Malika Ayane accompagnata da una live band. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
