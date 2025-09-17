Clandestino soggiorna in un b&b a Roma scatta la chiusura della struttura | trovata anche droga

Notizie.virgilio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un B&B di via Giolitti a Roma è stato chiuso per 10 giorni dopo che un ospite irregolare aveva trasformato la stanza in deposito di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

clandestino soggiorna in un bampb a roma scatta la chiusura della struttura trovata anche droga

© Notizie.virgilio.it - Clandestino soggiorna in un b&b a Roma, scatta la chiusura della struttura: trovata anche droga

In questa notizia si parla di: clandestino - soggiorna

clandestino soggiorna bampb romaClandestino soggiorna in un b&b a Roma, scatta la chiusura della struttura: trovata anche droga - Un B&B di via Giolitti a Roma è stato chiuso per 10 giorni dopo che un ospite irregolare aveva trasformato la stanza in deposito di droga. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Clandestino Soggiorna Bampb Roma