Clan Strisciuglio colpito a Bari raffica di arresti | così hanno agito gli agenti sotto copertura

Otto arresti a Bari: sgominato clan armato dedito allo spaccio di droga grazie a intercettazioni e agenti sotto copertura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

In carcere Monica Laera, moglie del boss del clan Strisciuglio: aveva schiaffeggiato una giornalista del Tg1

Detenuto pugliese evade dal carcere in Calabria: preso poco dopo. È accusato di essere affiliato al clan Strisciuglio

Barese ritenuto vicino a clan Strisciuglio evade da carcere di Palmi: catturato poche ore dopo

Bari, colpo al clan Strisciuglio: eseguiti nove arresti per traffico di droga. Blitz della polizia; «Bomba», «dinamite», ma si riferivano a cocaina e eroina: colpo al clan Strisciuglio a Bari, 8 arresti VIDEO; Blitz della polizia a Bari: colpito il clan Strisciuglio, 9 arresti per droga.

