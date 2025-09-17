Clan Strisciuglio colpito a Bari raffica di arresti | così hanno agito gli agenti sotto copertura
Otto arresti a Bari: sgominato clan armato dedito allo spaccio di droga grazie a intercettazioni e agenti sotto copertura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: clan - strisciuglio
In carcere Monica Laera, moglie del boss del clan Strisciuglio: aveva schiaffeggiato una giornalista del Tg1
Detenuto pugliese evade dal carcere in Calabria: preso poco dopo. È accusato di essere affiliato al clan Strisciuglio
Barese ritenuto vicino a clan Strisciuglio evade da carcere di Palmi: catturato poche ore dopo
Mafia a #Bari, blitz della Polizia all'alba: 9 arresti nel clan Strisciuglio per traffico di droga - X Vai su X
Telesveva. . Voti in cambio di favori ai clan: no ai domiciliari a Bari per l’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri #bari #cronaca #codiceinterno #olivieri - facebook.com Vai su Facebook
Bari, colpo al clan Strisciuglio: eseguiti nove arresti per traffico di droga. Blitz della polizia; «Bomba», «dinamite», ma si riferivano a cocaina e eroina: colpo al clan Strisciuglio a Bari, 8 arresti VIDEO; Blitz della polizia a Bari: colpito il clan Strisciuglio, 9 arresti per droga.
Clan Strisciuglio colpito a Bari, raffica di arresti: così hanno agito gli agenti sotto copertura - Otto arresti a Bari: sgominato clan armato dedito allo spaccio di droga grazie a intercettazioni e agenti sotto copertura. Lo riporta virgilio.it
Bari, colpo al clan Strisciuglio: nove arresti per traffico di droga VIDEO - Dalle prime luci dell’alba, a Bari e provincia, la Polizia di Stato sta dando esecuzione all’ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale, emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richi ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it