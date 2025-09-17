Clamoroso al Benfica! Via Bruno Lage in arrivo Mourinho L' avevano fatto esonerare loro

Dopo la sconfitta con il Qarabag il presidente delle aquile esonera l'allenatore e sta chiudendo con lo "Special One", che qui aveva allenato nel 2000 ed era stato licenziato dal Fenerbahçe proprio dopo l'uscita ai preliminari col Benfica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

