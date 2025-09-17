Clamoroso al Benfica! Via Bruno Lage in arrivo Mourinho L' avevano fatto esonerare loro

Dopo la sconfitta con il Qarabag il presidente delle aquile esonera l'allenatore e sta chiudendo con lo "Special One", che qui aveva allenato nel 2000 ed era stato licenziato dal Fenerbahçe proprio dopo l'uscita ai preliminari col Benfica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Clamoroso al Benfica! Via Bruno Lage, in arrivo Mourinho. L'avevano fatto esonerare loro...

Clamoroso: il 2007 dell’#AsRoma Federico #Coletta a un passo dal #Benfica. Siamo alla follia più totale. [@LCanicchio] - X Vai su X

CLAMOROSO! La Roma vende Federico Coletta, classe 2007 e tra i migliori prospetti del settore giovanile, al Benfica per UN milione. #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com Vai su Facebook

