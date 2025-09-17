Clamoroso al Benfica: sulla panchina della squadra di Lisbona sta per arrivare Josè Mourinho. Il club portoghese ha infatti esonerato l’allenatore Bruno Lage dopo che ieri la sua squadra aveva perso in casa la prima partita della fase a girone unico della Champions, 2-3 contro gli azeri del Qarabaq. Secondo i media portoghesi, la scelta del ds Rui Costa sarebbe caduta proprio su Mourinho, per il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Clamoroso al Benfica, lusitani ko in Champions: arriva Mourinho in panchina