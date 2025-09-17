Clamoroso al Benfica lusitani ko in Champions | arriva Mourinho in panchina

Feedpress.me | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clamoroso al Benfica: sulla panchina della squadra di Lisbona sta per arrivare Josè Mourinho. Il club portoghese ha infatti esonerato l’allenatore Bruno Lage dopo che ieri la sua squadra aveva perso in casa la prima partita della fase a girone unico della Champions, 2-3 contro gli azeri del Qarabaq. Secondo i media portoghesi, la scelta del ds Rui Costa sarebbe caduta proprio su Mourinho, per il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

clamoroso al benfica lusitani ko in champions arriva mourinho in panchina

© Feedpress.me - Clamoroso al Benfica, lusitani ko in Champions: arriva Mourinho in panchina

In questa notizia si parla di: clamoroso - benfica

Clamoroso al Benfica! Via Bruno Lage, in arrivo Mourinho. L'avevano fatto esonerare loro...

Clamoroso al Benfica, lusitani ko in Champions: arriva Mourinho in panchina; Benfica ko contro il Qarabag: via Lage. Gol e highlighs della gara.

clamoroso benfica lusitani koBenfica ko contro il Qarabag: via Lage. Gol e highlighs della gara - Clamoroso ko interno quello raccolto dal Benfica, che è poi costato la panchina a Bruno Lage: i lusitani, avanti 2- Secondo tuttomercatoweb.com

clamoroso benfica lusitani koClamoroso al Benfica, lusitani ko in Champions: arriva Mourinho in panchina - Clamoroso al Benfica: sulla panchina della squadra di Lisbona sta per arrivare Josè Mourinho. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Clamoroso Benfica Lusitani Ko