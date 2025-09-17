Clamoroso a Benfica Rui Costa furioso si affida a Mourinho Quale bollito | il ritorno dello Special One dove tutto è iniziato

Il destino di Bruno Lage è apparso segnato in mondovisione quando, dopo il 3-2 del Qarabag all’86’ all’ Estadio da Luz, con la firma dell’ucraino Oleksij Kascuk sulla prima vittoria azera nella fase finale della Champions, è stato inquadrato in tribuna Rui Costa, presidente del Benfica. La mano sul volto, tra il furibondo e l’incattivito, ha annunciato l’esonero del tecnico portoghese. All’1.20 del mattino, Costa ha comunicato in sala stampa il licenziamento di Lage ed è apparso subito chiaro l’obiettivo del Benfica per ripartire: José Mourinho. Costa è stato eloquente: “ Mourinho? Contiamo di avere il nuovo allenatore in panchina sabato pomeriggio, a Vila das Aves ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

