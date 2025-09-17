Clamoroso a Benfica Rui Costa furioso si affida a Mourinho Quale bollito | il ritorno dello Special One dove tutto è iniziato
Il destino di Bruno Lage è apparso segnato in mondovisione quando, dopo il 3-2 del Qarabag all’86’ all’ Estadio da Luz, con la firma dell’ucraino Oleksij Kascuk sulla prima vittoria azera nella fase finale della Champions, è stato inquadrato in tribuna Rui Costa, presidente del Benfica. La mano sul volto, tra il furibondo e l’incattivito, ha annunciato l’esonero del tecnico portoghese. All’1.20 del mattino, Costa ha comunicato in sala stampa il licenziamento di Lage ed è apparso subito chiaro l’obiettivo del Benfica per ripartire: José Mourinho. Costa è stato eloquente: “ Mourinho? Contiamo di avere il nuovo allenatore in panchina sabato pomeriggio, a Vila das Aves ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: clamoroso - benfica
Clamoroso al Benfica! Via Bruno Lage, in arrivo Mourinho. L'avevano fatto esonerare loro...
Clamoroso al Benfica, lusitani ko in Champions: arriva Mourinho in panchina
#Clamoroso #Benfica, esonerato #BrunoLage... #JoséMourinho is back - #sportpress24 https://sportpress24.com/2025/09/17/clamoroso-benfica-esonerato-bruno-lage-jose-mourinho-is-back/… @SLBenfica @brunolage @ChampionsLeague @mourinhoturki - X Vai su X
CLAMOROSO! La Roma vende Federico Coletta, classe 2007 e tra i migliori prospetti del settore giovanile, al Benfica per UN milione. #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso a Benfica, Rui Costa furioso si affida a Mourinho. Quale bollito: il ritorno dello Special One dove…; Clamoroso al Benfica! Via Lage, in arrivo Mourinho. In Turchia l'avevano fatto esonerare loro...; Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho.
Benfica, Rui Costa annuncia l’addio di Bruno Lage: "Serve un allenatore vincente" - Nella notte di martedì, subito dopo la clamorosa sconfitta interna in Champions League contro il Qarabag, Manuel Rui Costa ha annunciato al Da. Secondo tuttomercatoweb.com
Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho - Dopo la clamorosa rimonta subita in Champions i portoghesi esonerano il tecnico e stanno chiudendo con lo Special One ... Lo riporta msn.com