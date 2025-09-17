Civitavecchia-Corea intesa green su idrogeno e navi elettriche
Scambiarsi idee, esperienze e visioni sul futuro dell’energia pulita ha animato la giornata di oggi al porto di Civitavecchia, dove una delegazione governativa proveniente dalla Corea del Sud ha incontrato l’Autorità di Sistema Portuale per discutere di soluzioni ambientali innovative. Un ponte di dialogo per un porto sempre più verde Il tavolo di confronto si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: civitavecchia - corea
Sostenibilità, a Civitavecchia incontro tra AdSP e delegazione governativa Corea del Sud
Sostenibilità, a Civitavecchia incontro tra AdSP e delegazione governativa Corea del Sud - X Vai su X
ITFF in Corea: Rassegna stampa Ulsan City Art Museum ‘Crossing Borders, Facing Life’ Film Screening | MovieBloc - facebook.com Vai su Facebook
Sostenibilità, a Civitavecchia incontro tra AdSP e delegazione governativa Corea del Sud.
Delegazione governativa della Corea del Sud al porto di Civitavecchia - Il Porto di Civitavecchia ha accolto oggi una delegazione governativa della Corea del Sud per un incontro con l’Autorità di Sistema Portuale. Secondo terzobinario.it
Sostenibilità, a Civitavecchia incontro tra AdSP e delegazione governativa Corea del Sud - Il Porto di Civitavecchia ha accolto oggi una delegazione governativa della Corea del Sud per un incontro con l'Autorità di Sistema Portuale. Come scrive msn.com