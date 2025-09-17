CivicOff cinque appuntamenti in programma | tra gli ospiti Concita De Gregorio Paola Turci e Gino Castaldo
Il centro civico Gino Pellegrini di Conselice si prepara ad accogliere nuovamente CivicOff, la rassegna artistica che ha visto la luce nel 2024, pensata per colmare il vuoto lasciato dal teatro cittadino, attualmente in fase di ristrutturazione. Ben cinque gli appuntamenti in programma per questo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
CivicOff, cinque appuntamenti in programma: tra gli ospiti Concita De Gregorio, Paola Turci e Gino Castaldo.
