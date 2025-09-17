Ciurnelli, emozioni europee. Prima chiamata in azzurro.

AREZZO Raffaele Ciurnelli in campo ai Campionati Europei Under 18 di tennis. L’atleta del Tennis Giotto, classe 2008, è stato convocato dalla nazionale italiana per rappresentare il tricolore nella manifestazione internazionale in svolgimento fino a domenica 21 settembre a Oberpullendorf in Austria. I due tennisti chiamati dal tecnico federale Federico Malanca sono stati Ciurnelli e Matteo Gribaldo del Tc Pistoia che vivranno l’opportunità di confrontarsi con i coetanei di 35 Paesi europei per conquistare i titoli continentali nel singolo e nel doppio. Gli Europei, inseriti nell’ ITF World Tennis Tour come evento J300, rappresentano un importante trampolino di lancio per la carriera sportiva dei partecipanti, registrando nell’albo d’oro anche nomi del calibro di Carlos Moyà o Stefanos Tsitsipas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

