City – Napoli Di Lorenzo svela l’obiettivo | è successo in conferenza

Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato delle dichiarazioni in sala stampa. Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad esordire nell’edizione di quest’anno della Champions League. Nella giornata di domani, infatti, i partenopei giocheranno in trasferta contro il Manchester City di Pep Guardiola. Dopo la vittoria di Firenze, dunque, il Napoli è chiamato a confrontarsi con una delle big europee. Proprio di questa gara contro il team inglese, esattamente in conferenza stampa, ne ha parlato Giovanni Di Lorenzo. City-Napoli, Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa. Il capitano del Napoli ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “ Ritorno in Champions? Siamo contenti di essere tornati in Champions League e di affrontare le migliori squadre europee. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

