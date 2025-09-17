City-Napoli come finisce la partita di De Bruyne? Il pronostico
La squadra di Conte torna in Europa dopo un anno di assenza e riparte dal difficile impegno all'Etihad. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: city - napoli
Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Napoli, un ex City per rinforzare l’attacco di Antonio Conte?
#Napoli al lavoro verso il #City: #Conte e #Manna osservano #DeBruyne e compagni - X Vai su X
SEGUI LA VIGILIA DI MANCHESTER CITY-NAPOLI SU TUTTONAPOLI.NET Comincia ora il media day -1 che ci porterà al giorno dell'esordio del Napoli di Antonio Conte in Champions League ? Seguici per tutte le foto, video e contenuti sia da Castelvolt - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City-Napoli, alle 20 la conferenza stampa di Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo; Pronostico Manchester City-Napoli quote 1ª giornata Champions; Le avversarie del Napoli nel girone unico di Champions League.
Manchester City-Napoli, la vigilia dell'esordio in Champions: oggi le conferenze di Guardiola e Conte - Domani il Napoli di Antonio Conte farà il suo esordio in Champions League in casa del Manchester City. Si legge su ilmattino.it
Manchester City-Napoli, Guardiola: "De Bruyne è unico. Emozionante rivederlo qui" - Il tecnico catalano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions contro gli azzurri ... Lo riporta napolitoday.it