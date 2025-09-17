City-Napoli come finisce la partita di De Bruyne? Il pronostico

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Conte torna in Europa dopo un anno di assenza e riparte dal difficile impegno all'Etihad. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

city napoli come finisce la partita di de bruyne il pronostico

© Gazzetta.it - City-Napoli, come finisce la partita di De Bruyne? Il pronostico

In questa notizia si parla di: city - napoli

Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Napoli, un ex City per rinforzare l’attacco di Antonio Conte?

Manchester City-Napoli, alle 20 la conferenza stampa di Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo; Pronostico Manchester City-Napoli quote 1ª giornata Champions; Le avversarie del Napoli nel girone unico di Champions League.

city napoli finisce partitaManchester City-Napoli, la vigilia dell'esordio in Champions: oggi le conferenze di Guardiola e Conte - Domani il Napoli di Antonio Conte farà il suo esordio in Champions League in casa del Manchester City. Si legge su ilmattino.it

Manchester City-Napoli, Guardiola: "De Bruyne è unico. Emozionante rivederlo qui" - Il tecnico catalano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions contro gli azzurri ... Lo riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: City Napoli Finisce Partita