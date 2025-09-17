La coincidenza non esiste: “ Il ritorno di De Bruyne al Manchester City è stato organizzato e pianificato dalla Uefa”. Parola di Manuel González, editorialista di Voetbalkrant, portale olandese che ipotizza uno scenario affascinante quanto inquietante. Il ritorno di De Bruyne a Manchester. Giovedì andrà in scena una sfida di Champions League che promette scintille: Manchester City contro Napoli. Ma, al di là del fascino della partita, tutti gli occhi saranno puntati sul grande ritorno di Kevin De Bruyne all’Etihad Stadium. Il centrocampista belga ha lasciato Manchester al termine della scorsa stagione, chiudendo un ciclo lungo dieci anni e ricco di successi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

City-Napoli alla prima giornata di Champions è stato voluto dalla Uefa per il ritorno di De Bruyne (MidMid)