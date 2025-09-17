City-Napoli alla prima giornata di Champions è stato voluto dalla Uefa per il ritorno di De Bruyne MidMid
La coincidenza non esiste: “ Il ritorno di De Bruyne al Manchester City è stato organizzato e pianificato dalla Uefa”. Parola di Manuel González, editorialista di Voetbalkrant, portale olandese che ipotizza uno scenario affascinante quanto inquietante. Il ritorno di De Bruyne a Manchester. Giovedì andrà in scena una sfida di Champions League che promette scintille: Manchester City contro Napoli. Ma, al di là del fascino della partita, tutti gli occhi saranno puntati sul grande ritorno di Kevin De Bruyne all’Etihad Stadium. Il centrocampista belga ha lasciato Manchester al termine della scorsa stagione, chiudendo un ciclo lungo dieci anni e ricco di successi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: city - napoli
Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Napoli, un ex City per rinforzare l’attacco di Antonio Conte?
#Napoli al lavoro verso il #City: #Conte e #Manna osservano #DeBruyne e compagni - X Vai su X
SEGUI LA VIGILIA DI MANCHESTER CITY-NAPOLI SU TUTTONAPOLI.NET Comincia ora il media day -1 che ci porterà al giorno dell'esordio del Napoli di Antonio Conte in Champions League ? Seguici per tutte le foto, video e contenuti sia da Castelvolt - facebook.com Vai su Facebook
Donnarumma, siparietto su Manchester City-Napoli: Mia mamma un po' in difficoltà, spero che tiferà per me; Manchester City-Napoli dove vederla: Sky, NOW o Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Guardiola non mette il City tra i favoriti della Champions prima del Napoli: Ci godiamo il momento.
Manchester City – Napoli: precedenti, curiosità ed ex illustri in Champions League - Scopri precedenti, curiosità ed ex di Manchester City–Napoli: una sfida di Champions League che promette spettacolo e gol ... Lo riporta tag24.it
Guardiola e gli elogi a Conte prima di Manchester City-Napoli: "È un top, non ha bisogno dei miei consigli" - Il tecnico del Manchester City ritroverà De Bruyne: "Non vedo l'ora di parlarci dopo la partita. Da msn.com