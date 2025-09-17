Città in affitto | il libro-inchiesta che svela il lato oscuro dell' emergenza casa

Bolognatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondi di investimento, società di gestione del risparmio, grandi imprese edili, piattaforme di booking: sono loro i nuovi proprietari senza volto che ci stanno mettendo alla porta. Così le città italiane assomigliano sempre più a enormi appartamenti da milioni di posti letto, luoghi pensati per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

