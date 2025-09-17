Citofonate e un cartello con scritta minacciosa | intimidazione al sindaco Roy Biasi

Nella mattinata di oggi il sindaco Roy Biasi ha denunciato ai carabinieri della compagnia di Taurianova un atto intimidatorio subito.È quanto si legge in una nota del Comune della Piana. Nella notte del 16 settembre intorno alle 2.30, infatti, degli sconosciuti citofonavano a casa del primo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

