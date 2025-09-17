"Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più." cantava Gino Paoli. Più o meno come gli amici (ma qui sono più di quattro, esattamente 15, tutti sotto i 28 anni) che hanno dato vita al Circolo del Porro, un collettivo di giovani lodigiani che ha cominciato a coltivare il sogno di risvegliare culturalmente la città. Luca Pacchiarini, è il portavoce del gruppo. "Non abbiamo un vero e proprio presidente", dice. Luca ha 24 anni, laurea in Comunicazione e un grande desiderio di fare il giornalista culturale. Il nome dell’associazione è curioso, perchè l’avete scelto? "Ci faceva ridere e c’è rimasto subito in testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Circolo del Porro, sguardo al futuro: "Vogliamo spazi dove incontrarci. E non il solito bar dove spendere"