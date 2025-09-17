' Circoli Virtuosi' in scena al Petrella di Longiano l' omaggio al poeta Tito Balestra

Sabato 20 settembre al Teatro Petrella di Longiano va in scena l'anteprima dello spettacolo che il Polo Culturale Fondazione Tito Balestra dedica al grande poeta romagnolo. 'Circoli virtuosi' è un viaggio ironico e malinconico sulle tracce di Tito Balestra, non un semplice reading, ma un affresco. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Al Petrella la poesia di Tito Balestra rivive tra musica e ricordi.

