' Circoli Virtuosi' in scena al Petrella di Longiano l' omaggio al poeta Tito Balestra

Sabato 20 settembre al Teatro Petrella di Longiano va in scena l'anteprima dello spettacolo che il Polo Culturale Fondazione Tito Balestra dedica al grande poeta romagnolo. ' Circoli virtuosi ' è un viaggio ironico e malinconico sulle tracce di Tito Balestra, non un semplice reading, ma un affresco. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: circoli - virtuosi

Sabato 20 settembre, al Teatro Petrella di Longiano, in anteprima nazionale, va in scena Circoli Virtuosi: un reading musicale dedicato a Tito Balestra, tra ironia, malinconia e poesia. Sul palco Renato Geremicca alla narrazione, Massimo Ghetti al flauto e - facebook.com Vai su Facebook

Al Petrella la poesia di Tito Balestra rivive tra musica e ricordi.

Longiano, omaggio a Tito Balestra al Teatro Petrella sabato 20 settembre - Un viaggio che è insieme intimo e universale, ironico e malinconico: così si annuncia Circoli Virtuosi, Viaggio ironico e malinconico sulle tracce di ... Da corriereromagna.it

TEATRO PETRELLA LONGIANO (FC) IN ANTEPRIMA NAZIONALE IL READING - Un viaggio che è insieme intimo e universale, ironico e malinconico: così si annuncia Circoli Virtuosi, Viaggio ironico e malinconico sulle tracce di Tito Balestra; lo spettacolo che il Polo Culturale ... Riporta politicamentecorretto.com