Circa 400.000 palestinesi evacuano Gaza City | Israele apre una seconda via di fuga

L’IDF stima che il 40% dei residenti abbia già lasciato la città. Aperto un nuovo corridoio umanitario verso sud, ma continuano i bombardamenti su diverse aree della Striscia.. Gaza City, 17 settembre 2025 – Circa 400.000 palestinesi hanno finora lasciato Gaza City, secondo una stima fornita dalle Forze di difesa israeliane (IDF) e riportata dal Times of Israel. Prima dell’inizio della grande offensiva israeliana nell’area, la città contava circa un milione di abitanti. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, nella giornata di ieri, ha riferito che circa il 40% della popolazione è già fuggita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it