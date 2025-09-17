Cio Comitati Israele e Palestina conformi alla Carta Olimpica

Lo ha ribadito Christophe Dubi, direttore esecutivo di Milano-Cortina 2026 MILANO - "La partecipazione di Russia, Bielorussia, Israele e Palestina ai Giochi? A Parigi hanno partecipato russi e bielorussi, il Comitato Esecutivo esaminerà Russia e Bielorussia. Per quanto riguarda la seconda situazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Cio Comitati Israele e Palestina conformi alla Carta Olimpica; Il Comitato olimpico respinge la richiesta della Spagna di escludere Israele dalle competizioni sportive; Il Cio: Israele rispetta la Carta Olimpica. Caso diverso da Russia e Bielorussia.

