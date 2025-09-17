Cinque nuove eccellenze nel marchio Tuscia Viterbese | entrano i primi due birrifici

Una gelateria, una pasticceria e una macelleria ma anche i primi due birrifici. Sono gli ultimi ingressi nel marchio Tuscia Viterbese, rilasciato dall'apposito Comitato di gestione e controllo.Marchio a 5 eccellenze viterbesiLa novità più importante per il paniere delle produzioni locali di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

