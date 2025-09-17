Cinque minorenni su un’auto non si fermano all’alt e fuggono | presi dopo un rocambolesco inseguimento

Parmatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri del Comando Provinciale di Parma, nell’ambito del quotidiano dispositivo di controllo economico del territorio, nei giorni scorsi hanno eseguito alcuni posti di controllo nelle principali strade cittadine.Nell’ambito di tale attività, un’autovettura con a bordo tre ragazzi e due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinque - minorenni

Vandali nell'autosilo di Merate: denunciati cinque minorenni

Pescia: 17enne senza patente in auto per il centro, a bordo altri cinque minorenni

Minorenni rapinati in centro: "Non si tratta di baby gang". Presto cinque nuove telecamere a Latina

Cinque ragazzine minorenni accerchiano e deridono una donna disabile: colpita anche con una pistola ad acqua - Il Questore di Padova Marco Odorisio, ha emesso quattro Daspo «Willy» nei confronti di altrettante ragazzine minorenni tra 16 e 17 anni, vietando loro per tre anni l'accesso e lo stazionamento ... corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cinque Minorenni Un8217auto Fermano