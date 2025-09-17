Cinque minorenni di notte in auto fuggono all' alt inseguiti e bloccati e dalla Guardia di finanza a Parma

Cinque minorenni in giro di notte per le vie di Parma sull'auto di un genitore sono stati fermati dopo un lungo inseguimento dalla Guardia di Finanza. Il conducente è stato denunciato. A bordo della vettura c'erano tre ragazzini e due coetanee, tutti parmigiani e residenti in città: non si sono fermati a un posto di blocco delle Fiamme gialle, fuggendo verso via Emilio Lepido. Quando l’auto è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

