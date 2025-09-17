Cinema in Festa | dal 21 al 25 settembre 2025 biglietti a 3,50 euro in tutta Italia

Torna l’appuntamento con Cinema in Festa anche nel 2025, la promozione che porta il grande schermo a prezzo ridotto. Dal 21 al 25 settembre 2025 sarà possibile vedere qualsiasi film in programmazione pagando solo 3,50 euro a biglietto, in oltre 900 cinema italiani e circa 2800 schermi complessivi. Indice. Cos’è Cinema in Festa 2025. I film disponibili a 3,50 euro. Come partecipare a Cinema in Festa 2025 Il prossimo appuntamento.. FAQ su Cinema in Festa. Cos’è Cinema in Festa 2025. L’iniziativa, avviata nel 2022 da ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), è sostenuta dal Ministero della Cultura e in collaborazione con i David di Donatello. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

