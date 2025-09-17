Cina | Yunnan momenti giocosi tra cucciolo di elefante asiatico e sua madre

Un momento commovente: un cucciolo di elefante asiatico selvatico si accoccola e si arrampica giocosamente sulla mamma addormentata per dimostrarle il suo affetto a Xishuangbanna, nello Yunnan della Cina sud-occidentale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652144765214472025-09-17cina-yunnan-momenti-giocosi-tra-cucciolo-di-elefante-asiatico-e-sua-madre Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

