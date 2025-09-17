I colloqui economici e commerciali di due giorni tra Cina e Stati Uniti, conclusisi lunedi’ a Madrid, hanno dimostrato ancora una volta che un dialogo razionale e’ nell’interesse di entrambe le parti. Durante i colloqui, le delegazioni di Cina e Stati Uniti si sono impegnate per una comunicazione sincera, approfondita e costruttiva, raggiungendo un consenso sul quadro di base per quanto riguarda la risoluzione delle questioni relative a TikTok attraverso la cooperazione, la riduzione delle barriere agli investimenti e la promozione della cooperazione economica e commerciale in materia. La posizione della Cina sulla questione di TikTok e’ chiara e coerente: la Cina si oppone alla politicizzazione, alla strumentalizzazione e all’uso della tecnologia e delle questioni economiche e commerciali come arma, e proteggera’ con determinazione gli interessi nazionali e i diritti e gli interessi legittimi delle imprese all’estero finanziate dalla Cina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina-USA: Paesi traggono vantaggio entrambi da dialogo razionale